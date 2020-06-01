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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОРОНАВИРУС И ЛЕЧЕНИЯ


13:35 02.06.2020

Министерство здравоохранения Беларуси приказом № 557 от 21 мая 2020 года изменило порядок тестирования на коронавирус и лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, приказ принят с целью совершенствования принимаемых мер по современной диагностике и лечению пациентов с инфекцией COVID-19.

В приказе изменена кратность приема Фавипиравира, противовирусного средства, ранее используемого, главным образом, при лечении гриппа. В приказе подробно оговорены не только дозы, длительность и кратность приема, но и противопоказания к его назначению.

Документом также определены новые подходы к использованию гидроксихлорохина при лечении COVID-19. ВОЗ приостановил испытания данного лекарственного средства в рамках международной программы Solidarity. ВОЗ планирует дать разъяснения своей окончательной позиции по данной проблеме. Контроль за назначением гидроксихлорохина еще более ужесточен, и данный вопрос постоянно отслеживается.

Тромбоэмболические осложнения являются важной клинической составляющей COVID-19. Приказом регламентируется выбор и дозирование антикоагулянтов для лечения и профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов. Информация изложена детально, касается всех аспектов работы с подобными осложнениями и ДВС-синдромом в стационарах, где таким пациентам и оказывается помощь.

Использование глюкокортикостероидов также отражено в документе. Ключевое понятие здесь - своевременность, а также правильное дозирование. Этот раздел расписан подробно с акцентом на оказание помощи в реанимационных отделениях.

Изменения в протоколы лечения, будут и дальше вноситься по мере накопления и обобщения клинических данных, публикаций и разработки международных рекомендаций по данному вопросу.

Еще один важный пункт приказа: клинико-лабораторные критерии установления диагноза COVID-19. В документе прописаны группы пациентов, подлежащих лабораторному обследованию на инфекцию COVID-19, описан порядок лабораторного исследования при выписке/переводе и т.д.

Современная ПЦР-диагностика позволяет выделить фрагменты РНК-вируса. Но на сегодня это не свидетельствует о его жизнеспособности. У здорового человека в норме РНК-коронавируса определяться не должно. Соответственно, когда первично выявляется пациент (с проявлением симптомов или без симптомов) с наличием РНК, то это свидетельствует об инфицировании. При этом, как показывает практика, у большого числа пациентов остатки РНК-вируса при ПЦР-диагностике могут выделяться более месяца. Опять же опыт китайских и других ученых показывает, что это нежизнеспособный вирус, который не способен инфицировать кого-то еще.

Все исследования показывают, что удалось выделить и получить жизнеспособный вирус максимум через 12 дней от момента появления клинических симптомов. Учитывая, что бессимптомные и легкие формы в Беларуси типируются (многие страны бессимптомные формы вообще не считают), то встает вопрос о том, что наличие РНК-вируса не свидетельствует о способности заражать. В литературе не описано случаев инфицирования пациентов через 21 день от момента диагностирования процесса появления клиники при легких формах заболевания, а также то, что носительство не свидетельствует о способности заражать. При этом обломки вируса в клетке могут содержаться еще достаточно долго, но жизнеспособный вирус, способный заражать других они не выделяют.

«В связи с этим ведущими экспертами страны было принято решение о том, что не стоит подвергать пациентов лишний раз не совсем приятной процедуре взятия мазка (который не имеет клинического значения). Таким образом, пациентам с легкой и бессимптомной формой COVID-19 тестирование проводится на 14 сутки и (при отрицательном результате) пациент будет выписан. Если же у пациента положительный результат тестирования, то закрывать больничный лист будут на 21 день», - говорится в комментарии Минздрава.
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