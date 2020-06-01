Прокуратура Гродненской области выявила нарушения в работе детсадов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, не во всех дошкольных учреждениях региона соблюдали безопасные условия при организации образовательного процесса, а также санитарные правила и гигиенические нормативы. Вскрыты факты эксплуатации поврежденного игрового и спортивного оборудования.

Не отвечали требованиям безопасности территории яслей-сада в д. Едки Лидского района, яслей-садов №№ 32, 46, 47 в Гродно, яслей-сада №2 в Волковыске, яслей-сада №2 в Ивье. Пешеходные дорожки указанных учреждений имели неровности, трещины и выбоины, что в некоторых случаях привело к получению детьми различных травм.

По требованию прокурора Свислочского района ликвидированы грозившие обвалом элементы фасада здания Порозовского яслей-сада.

Во многих учреждениях не налажен надлежащий пропускной режим.

В яслях-саду №92 Гродно не фиксировали полученные детьми в учреждении микротравмы. А в дошкольных заведениях Зельвенского и Ивьевского районов и вовсе обнаружены факты сокрытия заболеваемости среди воспитанников. В отдельные учреждения Волковысского и Кореличского районов детей зачисляли без медицинских справок о состоянии здоровья.

В Мижеричском детском саду – базовой школе им.В.Ляха Зельвенского района отражали сведения о якобы проведенных с детьми коррекционных занятиях.

Упущения в организации подвоза обучающихся в учреждения образования установлены в Мостовском, Гродненском, Волковысском и Кореличском районах.

По результатам проверки территориальные прокуроры вынесли 3 предписания и внесли в исполнительные комитеты 17 представлений. Прокуратура области внесла представление заместителю председателя Гродненского облисполкома.