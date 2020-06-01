Александр Лукашенко провел 2 июня совещание, на котором обсуждалась реализация проекта по организации под Минском высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

"Это наше первое такое предприятие в этой области. И оно будет сосредоточено на высокоэффективном кормлении животных, в результате чего получим колоссальный эффект в животноводстве и смежных отраслях. Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, первый блок которой запускаем в ближайшее время, сродни созданию в Беларуси высокоточного оружия, космическим проектам, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями, это будущее. Добавьте к этому еще IT-парк и цифровизацию нашей страны, не только экономики. Это будущее нашего государства, как и любого другого", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что отдельные люди специально "забыли", что в стране сейчас работают над колоссальными, миллиардными проектами, связанными с высокими технологиями.

"Это проекты, которые позволят заглянуть в будущее. Может быть, кому-то хотелось, чтобы это было более масштабно, обширнее. Но надо понимать, что это огромные деньги. Данное предприятие не ново в мире, но, естественно, не каждая страна может себе позволить такое. В содружестве с Китайской Народной Республикой, по договоренности с Си Цзиньпином мы осуществляем этот проект. Как я понимаю, в течение этого и следующего года мы способны освоить и запустить это производство", - сказал Лукашенко.

Он предложил обсудить во время совещания ход строительства предприятия, возможные проблемы с реализацией проекта и планы на ближайшее будущее.

"Ни в коем случае нельзя выйти за рамки планируемых сроков. Предприятие надо построить вовремя, потому что оно должно работать, приносить прибыль, и деньги, которые мы заимствовали (в данном случае у Китайской Народной Республики), естественно, надо будет постепенно возвращать до 2032 года. Думаю, если мы осуществим бизнес-план, который когда-то разрабатывали, эти деньги будут возвращены вовремя без проблем. По крайней мере, по этому вопросу к нам никто никогда претензий не имел", - заключил Александр Лукашенко.