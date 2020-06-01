|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» НАЧИНАЕТ РАБОТУ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО ГОССТАНДАРТА
12:43 02.06.2020
В настоящее время ОАО «Мозырьсоль» начинает работу по внедрению на предприятии нового стандарта СТБ 2573-2020 «Соль пищевая. Общие технические условия» (СТБ) взамен ГОСТ 13830-97 «Соль поваренная пищевая. Общие технические условия».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, с 1 июля 2020 года на территории Беларуси вводится новый государственный стандарт СТБ 2573-2020 «Соль пищевая. Общие технические условия» (СТБ).
«СТБ разработан с целью гармонизации с требованиями технических регламентов ЕАЭС (ТС), снижения технических барьеров в торговле и повышения конкурентоспособности соли пищевой», - пояснили в ОАО «Мозырьсоль».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2020
Курсы в банках
на 02.06.2020
Конвертация в банках
на 02.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте