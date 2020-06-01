ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» НАЧИНАЕТ РАБОТУ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО ГОССТАНДАРТА

12:43 02.06.2020 В настоящее время ОАО «Мозырьсоль» начинает работу по внедрению на предприятии нового стандарта СТБ 2573-2020 «Соль пищевая. Общие технические условия» (СТБ) взамен ГОСТ 13830-97 «Соль поваренная пищевая. Общие технические условия». Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, с 1 июля 2020 года на территории Беларуси вводится новый государственный стандарт СТБ 2573-2020 «Соль пищевая. Общие технические условия» (СТБ). «СТБ разработан с целью гармонизации с требованиями технических регламентов ЕАЭС (ТС), снижения технических барьеров в торговле и повышения конкурентоспособности соли пищевой», - пояснили в ОАО «Мозырьсоль».