Министерство по налогам и сборам разъяснило некоторые вопросы учета при налогообложении налогом на прибыль курсовых разниц в соответствии с указом президента № 159 «О пересчете стоимости активов и обязательств» от 12 мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, соответствующие письма разосланы во все областные налоговые инспекции и Минску.

В первом письме говорится, что, согласно пункту 1 указа № 159, коммерческие организации (за исключением банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно- финансовых организаций) суммы разниц, образующиеся с 1 января 2020 г по 31 декабря 2022 г при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в официальную денежную единицу Беларуси, вправе относить на доходы (расходы) будущих периодов и списывать на доходы (расходы) по финансовой деятельности в порядке и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее 31 декабря 2022 г.

При этом положения указа № 159 применяются только в целях бухгалтерского учета и в отношении активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Указ № 159 не меняет порядок отражения в бухгалтерском учете курсовых разниц, возникающих при пересчете выраженной в официальной денежной единице Республики Беларусь в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимости активов, обязательств.

В целях налогообложения прибыли коммерческие организации, изменившие порядок отражения курсовых разниц в соответствии с указом № 159 в бухгалтерском учете, руководствуются положениями подпунктов 3.20 пункта 3 статьи 174 и 3.26 пункта 3 статьи 175 Налогового кодекса Республики Беларусь и включают в состав внереализационных доходов (расходов) возникающие курсовые разницы на каждую отчетную дату, т.е. без применения положений указа № 159.

Во втором письме отмечается, что подпунктом 1.1 пункта 1 указа № 504 «О курсовых разницах» от 31 декабря 2019 г установлено право выбора организациями (за исключением банков) периода включения курсовых разниц в состав внереализационных доходов и (или) расходов при определении налоговой базы налога на прибыль: на даты, определяемые в соответствии со статьями 174 и 175 Налогового кодекса, в течение налогового периода либо в последнем отчетном периоде соответствующего календарного года.

Выбранный организацией период включения курсовых разниц в налоговую базу по налогу на прибыль должен быть закреплен в учетной политике. Организации не вправе устанавливать в учетной политике разный порядок учета для курсовых разниц, подлежащих включению в состав внереализационных расходов, и для курсовых разниц, подлежащих включению в состав внереализационных доходов.

Вместе с тем, несмотря на ограничение по изменению учетной политики, установленное указом № 504, согласно подпункту 2.6 пункта 2 указа № 143 «О поддержке экономики» от 24 апреля 2020 г, выбранный организацией в соответствии с указом № 504 порядок налогового учета курсовых разниц может быть изменен однократно в течение 2020 года путем внесения изменения в учетную политику этой организации и будет действовать в течение всего налогового периода.

В случае, если порядок налогового учета курсовых разниц в учетной политике организации не определен, курсовые разницы подлежат учету при исчислении налога на прибыль на основании положений статей 173-175 Налогового кодекса.