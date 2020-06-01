СПб ГУП «Горэлектротранс» (Санкт-Петербург) приобрело в лизинг 20 троллейбусов модели 43303 производства «Белкоммунмаш».

Конкурс на поставку выиграла дочерняя компания ОАО «Промагролизинг» - ООО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ-ЦЕНТР».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Промагролизинг», техника поступит в троллейбусный парк Санкт-Петербурга. В июне троллейбусы начнут свою работу на городских маршрутах после штатных пусконаладочных работ.

ООО «ПРОМАГОЛИЗИНГ-ЦЕНТР» осуществляет лизинговую деятельность на всей территории Российской Федерации с 2010 года.

Основными направлениями деятельности компании являются предоставление услуг лизинга и купли-продажи с рассрочкой платежа техники белорусских товаропроизводителей. На рынке Российской Федерации компания работает с государственными и частными предприятиями, муниципальными образованиями, бюджетными и казенными учреждениями, индивидуальными предпринимателями, а также активно сотрудничает с дилерами белорусских производителей.

За годы работы компания успела завоевать высокую деловую репутацию, сформировать качественный портфель договоров и получить целый ряд отзывов и благодарностей клиентов и партнеров.