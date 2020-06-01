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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ГОСПОДДЕРЖКА БИЗНЕСУ БУДЕТ ОКАЗАНА ИЗБИРАТЕЛЬНО


10:59 02.06.2020

Власти Минска утвердили перечень видов экономической деятельности наиболее подверженных воздействию эпидемиологической ситуации и нуждающихся в поддержке.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», для субъектов хозяйствования, работающих в этих отраслях, в два раза снизят предстоящую во втором и третьем кварталах оплату аренды за землю, налога на недвижимость и земельного налога.

На поддержку могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, основной вид деятельности которых:

Транспортная, почтовая и курьерская деятельность, складирование (здесь преференции распространяются на пассажирские перевозки, терминалы, услуги автомобильных стоянок, транспортную обработку грузов, складирование и хранение, а также на весь транспорт за исключением такси);

услуги по временному проживанию и питанию (льготы получат гостиницы, базы отдыха, хостелы. Исключение - кафе, рестораны, бары и пр.);

деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг (помощь окажут тем, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудования. Исключение - аренда и лизинг автомобилей).

Образование (поддержка распространяется только на дошкольное образование и деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств);

творчество, спорт, развлечения и отдых (преференции затронут широкий перечень видов деятельности в области культуры, искусства, развлечений, отдыха и спорта за исключением организации азартных игр и лотерей);

предоставление таких услуг, как: ремонт обуви, мебели, одежды, стирка, химчистка, парикмахерские и косметические услуги, ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров и электронной бытовой техники, бытовой электрической и садовой техники за исключением услуг по организации похорон и предоставление связанных с ними услуг.
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