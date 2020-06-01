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ЭКОНОМИКА РБ


С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ БЖД С НАЧАЛА ГОДА ОФОРМЛЕНО БОЛЕЕ 682 ТЫСЯЧ БИЛЕТОВ


10:48 02.06.2020

На официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги в едином разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by) за 5 месяцев 2020 года оформлено около 351 тысячи проездных документов (билетов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» приобретено почти 179 тысяч билетов на поезда с нумерованными местами.

С внедрением Белорусской железной дорогой новых ресурсов по продаже проездных документов у пассажиров появилась возможность приобретать электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий (с ненумерованными местами). Так, за 5 месяцев нынешнего года в едином разделе «Услуги пассажирам» и мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» на эти поезда реализовано более 152 тысяч электронных билетов.

Особенностью раздела «Услуги пассажирам» является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. Сайт адаптирован для использования как на стационарных (десктопных), так и мобильных устройствах. Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки.

Официальное мобильное приложение Белорусской железной дороги «БЧ. Мой поезд» доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS.

С учетом расширения возможности использования современных интернет-сервисов по реализации электронных билетов на Белорусской железной дороге с 15 июня 2020 года интернет-ресурс poezd.rw.by прекращает свою работу.

Для входа в единый раздел «Услуги пассажирам» и мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» пользователям, ранее зарегистрированным на сайте poezd.rw.by, необходимо использовать регистрационные данные своей учетной записи.

Белорусская железная дорога продолжает работу по развитию электронных сервисов.
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