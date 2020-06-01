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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛУЧАВШИЕ В 2014 ГОДУ В ДЕЛЬТА БАНКЕ КРЕДИТЫ ГРАЖДАНЕ МОГУТ ВЕРНУТЬ ИЗЛИШНЕ ОПЛАЧЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
10:00 02.06.2020
Граждане, получившие кредит(ы) в ЗАО «Дельта Банк» и заключившие с ЗАСО «Дельта Страхование» договоры добровольного страхования от несчастных случаев, вправе реализовать свое право на возврат излишне уплаченных страховых взносов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, для получения денежных средств (осуществления возврата излишне уплаченных страховых взносов) необходимо обратиться к ликвидатору ЗАСО «Дельта Страхование» – ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ» в Минске (ул. Скрыганова, 6, корп. 2, пом. 3) либо по телефонам: (+375-17) 204-50-03 (городской), (+375-29) 141-01-01 (velcom), предъявив паспорт и документы, подтверждающие заключение договора страхования.
Прием заявлений на возврат денежных средств будет осуществляться ликвидатором до 1 июля 2020 года в рабочие дни с 09.00 до 18.00.
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