В пяти областях Беларуси, за исключением Витебской, закончился нерестовый запрет на лов всех видов рыбы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, с 19 мая в Брестской и Гомельской областях, а с 31 мая – в Минской, Могилевской и Гродненской можно рыбачить с лодки, с заходом воду, использовать одновременно несколько снастей, заниматься троллингом и подводной охотой.

Кроме того, в этих регионах разрешена добыча рака. В Витебской области запрет продлится по 8 июня включительно.

Позже других обитателей белорусских водоемов нерестится только сом европейский, которому для нереста необходим хороший прогрев воды. Лов сома запрещен в Брестской и Гомельской областях с 19 мая по 20 июня, во всех остальных – с 31 мая по 1 июля. Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин или (324 рубля).