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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
09:39 02.06.2020
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 30 мая 2020 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br127,29 (ранее Br126,85), серебро - Br1,30 (ранее Br1,13), платина – Br62,00 (ранее Br57,51); палладий – Br141,77 (ранее Br147,20); родий – Br568,27 (ранее Br384,44), рутений - Br20,67 (ранее Br19,60); иридий – Br121,84 (ранее Br116,14) и осмий – Br29,53 (ранее Br29,59).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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