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ЭКОНОМИКА РБ
СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНЫ В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЛА ЗА НЕДЕЛЮ НА 1,56%
09:22 02.06.2020
Цены на продукты, входящие в продуктовую корзину семьи из четырех человек, используемую при расчете бюджета прожиточного минимума в Беларуси, подорожали за неделю, с 25 мая по 1 июня, на 1,56% до 130,23 рубля. Такая информация опубликована на сайте Ковидономика Беларуси.
На 25 мая стоимость такой продуктовой корзины на одного человека в месяц составляла 128,23 рубля.
В целом инфляция за май составила 0,93%. При этом стоимость корзины 1 июня выше на 5,15% стоимости корзины 7 апреля, когда трекинг цен был начат.
C 25 мая по 1 июня дешевели томаты и яйца. Подорожали фрукты и картофель, а также пшеничная мука.
Цены мониторятся на сайте с услугой доставки. В продуктовую корзину входят 42 группы товаров (подробнее можно увидеть на графике), для каждой группы выбирается самая дешевая альтернатива. Иногда цена изменяется в связи с заменой товара в группе.
Индекс цен на продукты не является отражением инфляции. Во-первых, при расчете инфляции (индекса потребительских цен) учитывается более широкий набор продуктов. Во-вторых, кроме продуктов туда входят непродовольственные товары и услуги. Кроме того, экономический шок, вызванный COVID-19, может серьезно изменять структуру спроса, а значит цены на разные группы товаров могут двигаться разнонаправлено. Цены также могут расти в первую очередь в онлайн-ритейле.
Однако поскольку в качестве набора продуктов выбрана корзина для расчета бюджета прожиточного минимума, а продукты занимают значительную часть расходов для людей с невысоким уровнем доходов, динамика цен на продуктовую корзину хорошо отражает изменение цен для наиболее уязвимых слоев населения.
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