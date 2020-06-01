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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРЫВ МЕЖДУ СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКАХ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ СОСТАВЛЯЕТ 94 $/М2


18:00 01.06.2020

На вторичном рынке жилья столицы продолжается снижение цен. За последнюю неделю, с 25 мая по 1 июня 2020 года, индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,5% и составил 1406 $/м2.

Как сообщает Realt.by, в отличие от «вторички» цены на новостройки весь май показывали незначительные колебания. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,1% и составляет на данный момент 1312 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках жилья составляет 94 $/м2, что является минимальным значением за полгода.

Отрицательная ценовая динамика наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении последних 10 недель. Во время майских праздников снижение замедлилось, но сейчас вновь набирает ход. На минувшей неделе примерно в 600 объявлениях цену снизили, чаще всего скидка равнялась $2000.

После трех недель относительного спокойствия предложение квартир вновь начало расти. Число выставленных на продажу объектов за последнюю неделю увеличилось на внушительные 4,6%, достигнув максимального уровня с апреля 2016 года.

Наиболее ощутимый рост предложения был отмечен у 3-комнатных квартир, которых стало больше на 6,4%. Среди районов города выделялись Центральный и Московский районы, где выставленных на продажу квартир стало больше на 6,5% и 8,3% соответственно.

Средний уровень цен опустился у всех без исключения типов квартир. Особенно заметной коррекция была в сегменте 4-комнатных квартир (-1,7%).

Сильнее других в мае подешевели 1-комнатные квартиры (-2,1%).

Снижение цен преобладало в районах столицы, максимальные темпы (-1,9%) наблюдались в Центральном районе. Примечательно, что средняя цена квартир в Центральном и Партизанском районах уже опустилась ниже прошлогоднего уровня.

Что касается ситуации в областных центрах и крупных городах каждого региона Беларуси, то она выглядит так: Брест — 822 $/м2 (-0,2%), Витебск — 638 $/м2 (-0,4%), Гомель — 640 $/м2 (-0,1%), Гродно — 744 $/м2 (-0,3%), Могилев — 651 $/м2 (-0,2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Молодечно — 753 $/м2 (-0,4%), Слуцк — 586 $/м2 (-0,5%), Солигорск — 861 $/м2 (без изменений), Борисов — 608 $/м2 (-0,9%), Жодино — 734 $/м2 (без изменений).
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