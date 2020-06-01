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ЭКОНОМИКА РБ
УСН ПРИМЕНЯЮТ 58,1% СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОБРУЙСКА
17:45 01.06.2020
На 1 мая 2020 года упрощенную систему налогообложения (УСН) применяют 4588 плательщиков Бобруйска (58,1% от общего количества субъектов хозяйствования), из них – 3370 индивидуальные предприниматели, 1218 – организации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Могилевской области, в бюджет от данной категории плательщиков поступило 7,6 млн рублей, в том числе 5 млн рублей – налога при УСН.
Доля поступлений в бюджете города составила 9,6%.
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