ЭКОНОМИКА РБ

УСН ПРИМЕНЯЮТ 58,1% СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОБРУЙСКА

17:45 01.06.2020 На 1 мая 2020 года упрощенную систему налогообложения (УСН) применяют 4588 плательщиков Бобруйска (58,1% от общего количества субъектов хозяйствования), из них – 3370 индивидуальные предприниматели, 1218 – организации. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Могилевской области, в бюджет от данной категории плательщиков поступило 7,6 млн рублей, в том числе 5 млн рублей – налога при УСН. Доля поступлений в бюджете города составила 9,6%.