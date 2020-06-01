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ЭКОНОМИКА РБ
НАРУШЕНИЯ В ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ВЫЯВЛЕНЫ НА МИНИ-ПОЛИГОНАХ В МОГИЛЕВСКОМ РАЙОНЕ
17:38 01.06.2020
Прокуратура Могилевского района совместно с территориальной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды проверила соблюдение законодательства об обращении с отходами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, должностные лица МУКП «Жилкомхоз» не всегда должным образом контролировали состояние мини-полигонов и принимали меры к минимизации вредных последствий от хранения и захоронения там отходов.
Например, на мини-полигонах вблизи аг. Вейно и аг. Сидоровичи защитные инженерные сооружения в виде обваловки не предотвращали загрязнение окружающей среды. Под воздействием атмосферных факторов ТБО попадали за пределы мест их складирования и подлежали уборке.
На мини-полигонах не извлекали такие вторичные материальные ресурсы, как ПЭТ-бутылки, полиэтилен, стеклобой, незагрязненный упаковочный картон.
Выгрузка отходов на проездные пути мини-полигона у аг.Вейно и вовсе затрудняла въезд техники на его территорию.
Данные факты показали, что компетентные должностные лица предприятия проигнорировали требования норм об охране природы и обращении с отходами.
По результатам проверки директору МУКП «Жилкомхоз» внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также способствовавших им причин и условий.
В отношении 3 должностных лиц МУКП начат административный процесс за несоблюдение законодательства об обращении с отходами по ч.2 ст.15.63 КоАП.
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