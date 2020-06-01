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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНО ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО В I КВАРТАЛЕ ПРИХОДИЛОСЬ 1,3 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ


17:16 01.06.2020

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Брестской области в I квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1381,1 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1297,2 рубля в месяц, из которых 969,6 рубля (74,7%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,1%, на покупку непродовольственных товаров – 33,9%, на оплату услуг – 25,8%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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