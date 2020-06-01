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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БИРЖЕВЫХ СДЕЛКАХ МАРТ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫПИСАЛО ШТРАФЫ НА БОЛЕЕ 3,4 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:10 01.06.2020
За январь-апрель 2020 года главными управлениями МАРТ по областям и Минску за непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки было составлено и направлено в суды 127 протоколов об административных правонарушениях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в результате судами вынесены постановления о привлечении 48 должностных лиц к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 3468,5 рублей.
При этом 16 должностным лицам в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях выданы предупреждения.
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