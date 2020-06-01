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ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 4,4%
16:43 01.06.2020
В консолидированный бюджет Могилевской области за январь-апрель 2020 года индивидуальные предприниматели (ИП) уплатили 22,8 млн рублей (5,1% от общих поступлений в бюджет области).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от данной категории плательщиков увеличились на 1 млн рублей в фактических ценах, или на 4,4%.
На 1 мая 2020 года в Могилевской области числилось 25 209 ИП, что на 5,2%, или на 1238 ИП больше, чем на 1 мая 2019 года.
Исходя из применяемых систем налогообложения, структура количества ИП следующая: 17 195 ИП (68,2% от общей численности ИП) – плательщики налога при упрощенной системе налогообложения; 6395 ИП (25,4%) – плательщики единого налога с ИП и иных физических лиц; 1619 ИП (6,4%) – плательщики налогов в общеустановленном порядке.
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