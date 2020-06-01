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ЭКОНОМИКА РБ


НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ИЗ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО 50,3 МЛН РУБЛЕЙ


16:31 01.06.2020

Около 200 тыс. детей планируется оздоровить в Беларуси в предстоящий летний период. Об этом 29 мая шла речь на совещании в Доме правительства под председательством заместителя премьер-министра Игоря Петришенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на эти цели из средств республиканского бюджета выделено 50,3 млн рублей, в том числе 48,2 млн рублей на удешевление стоимости путевок в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря, 1,5 млн рублей – на приобретение путевок в лагеря для льготных категорий детей, 0,6 млн рублей – на оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к работе в летний период.

Стоимость путевки составит от 112 до 566 рублей в зависимости от типа лагеря и срока пребывания. Средняя стоимость путевки в круглосуточный оздоровительный лагерь на 18 и более дней – 496 рублей (размер удешевления стоимости за счет государственных средств составит 205 рублей); в дневной оздоровительный лагерь – 127 рублей (размер удешевления – 85 рублей).

Часть затрат и удешевление будут произведены за счет средств предприятий, профсоюзов, а также местных бюджетов.

В рамках заседания также обсуждены сроки открытия стационарных, дневных лагерей, продолжительность и количество смен в летний период 2020 года с учетом региональных условий.

Особое внимание уделено необходимости полного укомплектования лагерей подготовленными кадрами, обеспечения безопасности, созданию комфортных условий для проживания, обеспечения надлежащей организации образовательного процесса, проведению культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, системного контроля за функционированием детских оздоровительных учреждений на протяжении всей летней оздоровительной кампании.

В обсуждении вопросов подготовки и проведения детской летней оздоровительной кампании 2020 года приняли участие руководители республиканских органов госуправления, заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, представители ФПБ, БРСМ.
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