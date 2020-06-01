Объемы экспортных поставок за рубеж наращивает Глубокский мясокомбинат.

Как пишет газета «Витебские вести», в первом квартале этого года экспорт мясной продукции предприятия по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился в 4,8 раза. По предварительным итогам пяти месяцев, рост будет в 3,5 раза. Это свидетельствует о высоком качестве и востребованности продукции.

По словам заместителя директора по коммерческим вопросам Николая Вербицкого, долгое время предприятие поставляло товар на российский рынок. В начале прошлого года комбинат оказался в непростой ситуации и был предпринят поиск новых рынков сбыта. С минувшей осени стали наращивать экспортные поставки в Казахстан. И сегодня это главный потребитель за рубежом.

Наиболее востребованы на внешнем рынке оказались отруба из говядины, мясо блочное говяжье замороженное, охлажденные говяжьи полуфарикаты в вакуумной упаковке.

В этом году было поставлено на экспорт более 250 тонн. Проявляют интерес к продукции Глубокского мясокомбината в Узбекистане, других странах.

«Помимо освоения новых рынков сбыта, стараемся укреплять свои позиции на внутреннем рынке, – отметил Николай Вербицкий. – Пользуется высоким спросом готовая продукция, которая представлена в широком ассортименте. Акцент делаем на реализацию на территории всей республики. Сделать это непросто, конкуренция высокая. Покупатель ныне обращает внимание не только на вкусовые качества, состав, но и цену, внешний вид. Стараемся заинтересовать, приятно удивить каждого».

Мясокомбинат входит в состав агропромышленного объединения наряду с другими перерабатывающими и сельскохозяйственными предприятиями региона. Выпуск качественной продукции – одно из приоритетных направлений его деятельности. Содействует этому и своевременная модернизация производственных мощностей, в частности несколько лет назад был открыт современный мясоперерабатывающий цех.

Продукция Глубокского мясокомбината неоднократно получала награды на престижных конкурсах. Например, продукт из свинины рубленный «Ласунак» сыровяленый отмечен дипломом Гран-при республиканской премии «Лидер потребительского рынка-2019».