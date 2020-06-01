Орган по сертификации систем менеджмента БелГИСС первым в стране получил аккредитацию на право проведения работ по сертификации систем менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности на соответствие требованиям СТБ ISO 45001-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, государственный стандарт идентичен международному стандарту ISO 45001:2018 и введен в действие в Беларуси с 1 мая 2020 г.

СТБ ISO 45001-2020 концентрируется на менеджменте рисков, причем не только связанных с деятельностью на рабочем месте, но и с управленческими рисками. Стандарт имеет структуру высокого уровня, применяемую ISO для всех стандартов на системы менеджмента. Это упрощает его интеграцию в общую систему менеджмента организации. СТБ ISO 45001-2020 также разработан с использованием концепции цикла PDСA (Plan-Do-Check-Act, Планируй – Делай – Проверяй – Действуй), который помогает организациям постоянно улучшаться.

Срок перехода организаций на новые требования в Беларуси, как и в других странах мира, продлен на полгода: до 30 сентября 2021 г. Ранее Международным форумом по аккредитации (IAF) был установлен срок до 12 марта 2021 г.: по истечении трех лет с момента опубликования ISO 45001:2018. Внесение корректив обусловлено возникшей во всем мире эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19.

Соответственно, действие СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования» также продлено до 30 сентября 2021 г. После этой даты сертификаты на системы управления охраной труда, выданные на соответствие данному стандарту, будут считаться недействительными.

Процесс перехода отечественных организаций с СТБ 18001-2009 на СТБ ISO 45001-2020 будет постепенным, в рамках плановых работ по проведению периодических оценок и сертификации. Поэтому компаниям, которые желают быть конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешних рынках, рекомендуется уже сейчас планировать свои действия по освоению новых требований.