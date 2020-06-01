Индекс бизнес климата Национального банка (ИБК), скорректированный на сезонность, в феврале-апреле 2020 года снизился на 10,8% по сравнению с ноябрем 2019 года - январь 2020 года и составил минус 7,6%. Такая информация содержится в аналитическом обозрении Нацбанка Беларуси "Мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь" за февраль-апрель 2020 года.

«Падение индекса произошло на фоне значительных изменений экономических условий хозяйствования в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией: снижение спроса и объемов производства, сокращение уровня заказов на внешнем и внутреннем рынках, усиление влияния на хозяйственную деятельность изменений курса белорусского рубля и ожидание роста потребительских цен», - отмечается в обозрении.

Согласно информации, участники мониторинга в мае-июле 2020 года ожидают дальнейшее снижение объемов производства и спроса, рост отпускных цен, сокращение числа занятых и увеличение потребности в кредитовании.

Экономическая конъюнктура, по оценкам респондентов в феврале-апреле2020 г. ухудшилась, неблагоприятной ее назвали 51,7% руководителей предприятий (тремя месяцами ранее - 40,3%), в то же время благоприятной она была для 46,8% респондентов (58,6%).

Экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 68,9% руководителей предприятий, как плохое- 23,3% а (в предыдущем отчетном периоде - 70,1% и 18,8% соответственно).

В феврале-апреле 2020 г. руководители предприятий отметили ускорение темпов снижения фактического объема производства (подрядных работ, транспортных услуг, товарооборота): баланс ответов уменьшился по сравнению с показателем ноября 2019 г. - января 2020 г. на 5,2% и составил минус 15,7%.

Факторами, ограничивающими рост производства, руководители предприятий назвали недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности (47,9% респондентов), неплатежи потребителей (47,6%), а также нехватку оборотных средств (41,5%) и недостаточный спрос на продукцию (36,1%). Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий - участников мониторинга в феврале-апреле 2020 г. составил 70% (тремя месяцами ранее - 72,7%), средний срок обеспеченности производственной программы заказами - 5 месяцев.

Недостаток оборотных средств в феврале-апреле 2020 г. констатировали 55,7% предприятий - участников мониторинга (в ноябре 2019 г.- январе 2020 г. - 54,8%).

В разрезе видов деятельности дефицит оборотных средств отметили 49,6% предприятий торговли, 54,2% предприятий промышленности, 60% предприятий транспорта, и 64,4% строительных организаций.

Влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий большинство руководителей оценили как умеренное (58,8% от общего числа участников опроса).

Среди условий кредитования, ухудшившихся за последние три месяца, изменение стоимости кредитов назвали 17,3% респондентов, изменение условий представления кредитов - 19,4%. В феврале-апреле 2020 г. в качестве желаемой курсовой политики 71,1% опрошенных руководителей предприятий высказались за фиксацию курса белорусского рубля на текущем уровне. Укрепление курса национальной валюты предпочли бы 15,6% респондентов, на целесообразность ее девальвации указали 13,3% участников мониторинга.

В феврале-апреле 2020 г. респонденты отметили значительное усиление влияния изменений курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность, баланс ответов по данному вопросу составил 15,2% (тремя месяцами ранее - минус 4,1%). Влияние колебаний курса национальной валюты сильнее всего ощущали предприятия промышленности и в несколько меньшей степени - предприятия торговли.

«В условиях влияния на экономику эпидемиологической обстановки и неопределенности дальнейшего развития ситуации ожидания руководителей предприятий в значительной мере сменились с оптимистических на пессимистические», - отмечает Нацбанк.

Кроме того, в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают рост потребительских цен (87,1% респондентов) и снижение обменного курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару США.