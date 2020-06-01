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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ НА ИЮНЬ 2020 ГОДА
13:50 01.06.2020
Руководители министерств и ведомств проведут в июне личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете министров (ул. Советская, 9, комната 103).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на 3 июня запланирован прием граждан заместителем премьер-министра Юрием Назаровым.
5 июня личный прием проведет министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, 10 июня – министр культуры Юрий Бондарь.
12 июня в Совете министров с гражданами и представителями юрлиц встретится министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, 17 июня – министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, 19 июня – министр природных ресурсов и окружающей среды Андрей Худык, 24 июня – министр юстиции Олег Слижевский, 26 июня – министр иностранных дел Владимир Макей.
Прием проводится с 10.00 (контактные телефоны 222-63-69, 222-65-09).
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.
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