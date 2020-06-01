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ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОР МИНСКОГО ДРОЖЖЕВОГО КОМБИНАТА
13:41 01.06.2020
Назначен директор ОАО "Дрожжевой комбинат".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Белгоспищепром", руководителем столичного предприятия стал Леонид Глинский.
Ранее он занимал должность главного инженера предприятия.
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