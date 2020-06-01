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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ СТОЯНКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПРИ ТРАНЗИТЕ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ РАСШИРИЛИ


12:43 01.06.2020

Расширен перечень пунктов остановки (стоянки) для отдыха и питания водителей, заправки на автозаправочных станциях, которые могут использоваться перевозчиками при следовании транзитом через территорию Республики Беларусь. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 321 от 28.05.2020, которым внесены изменения в постановление № 171 от 25.03.2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, теперь таких пунктов насчитывается 98.

Предусматривается, что водители, выполняющие международные автомобильные перевозки пассажиров, обязаны соблюдать требования нахождения в самоизоляции до начала следующей международной перевозки (рейса) либо в течение 14 календарных дней. На водителей, выполняющих международные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, не распространяется требование о необходимости следования только по указанным в постановлении № 171 республиканским дорогам. Таким образом, перевозчикам создаются условия для возобновления международных перевозок пассажиров.

Требование о проезде только по республиканским автомобильным дорогам по перечню, согласно приложению 1 к постановлению № 171, и необходимости покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию, теперь будет распространяться и на водителей, следующих транзитом через территорию республики на транспортных средствах, предназначенных для выполнения международных перевозок, без грузов и пассажиров.

Дополнительно устанавливается, что водители, въехавшие на территорию Беларуси на транспортных средствах без грузов и пассажиров для начала выполнения международной перевозки обязаны соблюдать установленные законодательством требования нахождения в самоизоляции до начала следующей международной перевозки (рейса) либо в течение 14 календарных дней

Уточняется, что обязанность покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию, не распространяется на водителей, следующих транзитом, при необходимости получения по маршруту следования специального разрешения на перевозку опасных грузов.

Также изменяется форма требования к водителю, следующему транзитом через территорию Беларуси на транспортных средствах, предназначенных для выполнения международных перевозок.

Постановление № 321 вступило в силу с 30 мая 2020 года.

Скачать карты маршрутов можно по следующим ссылкам: Карта (РУС) и Map (ENG) .
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