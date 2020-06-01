ЭКОНОМИКА РБ

СОБСТВЕННИК УВЕЛИЧИВАЕТ АКТИВЫ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БОБРУЙСКАГРОМАШ»

12:39 01.06.2020 ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» 25 мая передан пакет акций ОАО «Брестский электромеханический завод» (84% уставного фонда общества), сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании. Основной специализаций предприятий, входящих в холдинг «Бобруйскагромаш», является производство сельскохозяйственной техники. В настоящее время перед холдингом «Бобруйскагромаш» стоит задача расширения номенклатуры выпускаемой продукции, освоения новых рынков сбыта, обеспечения законченности технологического цикла производимой техники. «Расширение номенклатуры посевной и почвообрабатывающей техники планируется за счет включения ОАО «Брестский электромеханический завод» - предприятия, выпускающего широкую гамму почвообрабатывающей техники, а также агрегаты для посева льна (АППМ-6А6К, АПП-6АБ-АЛ, АПП-3АБ-АЛ, СПУ-6МЛ, ПУ-3М, СПУ-4Л) дополняющие технологическую линейку машины для уборки льна, производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» (ВЛН-4,5, ОЛ-140, ПРЛ-150АМ, ПРЛ-150МГ), в состав холдинга «Бобруйскагромаш», - прокомментировали на предприятии.