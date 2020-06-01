Комитет «Витебскоблимущество» провел с начала года 43 результативных аукциона по продаже неиспользуемого госимущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на сегодня общая сумма поступлений от продаж составляет 975 тыс. рублей. Из них более 172 тыс. рублей были выручены на состоявшемся 28 мая 2020 года аукционе по продаже бетонно-смесительного узла в Витебске.

До июля 2019 года бетонно-смесительный узел (1990 года постройки) использовался в производственной деятельности государственным предприятием СпецРСУ. На торги был выставлен повторно и без понижения оценочной стоимости.

Единственный покупатель – физическое лицо, проживающее в Сенненском районе, приобрел лот по цене, увеличенной на 5% – за 172 тыс. 206 рублей.

Бетонно-смесительный узел с проезжей частью и ограждением расположен в Витебске (ул. Софьи Панковой, 7Б). В дальнейшем новый собственник планирует осуществлять на участке производственную деятельность.