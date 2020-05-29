|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ БМЗ ПОЙДЕТ В УКРАИНУ ЧЕРЕЗ БУТБ
11:44 01.06.2020
Продукция БМЗ пойдет в Украину через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, торги будут проходить еженедельно по четвергам.
По договоренности с БМЗ, на начальном этапе на экспорт будет выставляться только одна товарная позиция - арматурный прокат марки А500С с базисом поставки до границы Беларуси.
По мере роста интереса со стороны украинских покупателей планируется расширение номенклатуры реализуемой продукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2020
Курсы в банках
на 01.06.2020
Конвертация в банках
на 01.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте