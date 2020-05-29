ЭКОНОМИКА РБ

ПРОДУКЦИЯ БМЗ ПОЙДЕТ В УКРАИНУ ЧЕРЕЗ БУТБ

11:44 01.06.2020 Продукция БМЗ пойдет в Украину через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, торги будут проходить еженедельно по четвергам. По договоренности с БМЗ, на начальном этапе на экспорт будет выставляться только одна товарная позиция - арматурный прокат марки А500С с базисом поставки до границы Беларуси. По мере роста интереса со стороны украинских покупателей планируется расширение номенклатуры реализуемой продукции.