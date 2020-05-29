ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕЗАКОННО ПОЛУЧИЛО ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА БОЛЕЕ 550 ТЫС. РУБЛЕЙ


11:07 01.06.2020

Гомельское предприятие незаконно получило из бюджета более 550 тыс. рублей, вдвое завысив тариф на выполняемые работы. Этот факт выявило Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, злоупотребление служебными полномочиями директором предприятия повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере.

Установлено, что в 2017-2019 годах гомельское предприятие выполняло работы по содержанию навигационного оборудования на водных путях, оплачиваемые из средств республиканского бюджета. Должностные лица этого предприятия вносили в плановые калькуляции стоимости работ недостоверные сведения о протяженности водных путей, что привело к завышению тарифа на выполняемые работы более чем в 2 раза.

Как следствие, предприятие незаконно получило из республиканского бюджета более 550 тыс. рублей.

За злоупотребление служебными полномочиями в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса.

Причиненный государству ущерб возмещен. Ведется предварительное расследование.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2020
валюта курс
EUR 2.6772
USD 2.4100
RUB 3.4096
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6772 +0.0208
USD 2.4100 -0.0037
RUB 3.4096 +0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6740
USD 2.3990 2.4000
RUB 3.4300 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1140
EUR/RUB 77.5000 78.0000
USD/RUB 69.7000 70.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте