Гомельское предприятие незаконно получило из бюджета более 550 тыс. рублей, вдвое завысив тариф на выполняемые работы. Этот факт выявило Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, злоупотребление служебными полномочиями директором предприятия повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере.

Установлено, что в 2017-2019 годах гомельское предприятие выполняло работы по содержанию навигационного оборудования на водных путях, оплачиваемые из средств республиканского бюджета. Должностные лица этого предприятия вносили в плановые калькуляции стоимости работ недостоверные сведения о протяженности водных путей, что привело к завышению тарифа на выполняемые работы более чем в 2 раза.

Как следствие, предприятие незаконно получило из республиканского бюджета более 550 тыс. рублей.

За злоупотребление служебными полномочиями в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса.

Причиненный государству ущерб возмещен. Ведется предварительное расследование.