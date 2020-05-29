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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕН ПРОЦЕСС ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС


10:16 01.06.2020

Специалисты Центра неразрушающего контроля АО «Атомэнергоремонт» завершили процесс вихретокового контроля (ВТК) парогенераторов на первом энергоблоке Белорусской АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе АО «Атомэнергоремонт», этот технологический процесс входит в комплекс обязательных контрольных мероприятий на стадии подготовки энергоблоков к вводу в эксплуатацию. Цель проведения ВТК – подтвердить сохранность технических характеристик металла основного оборудования реакторного отделения после завершения горячей обкатки.

По словам руководителя Представительства АО «Атомэнергоремонт» в Беларуси Андрея Залозного, вихретоковый контроль оборудования Белорусской АЭС проводится по уникальной методике с использованием высокоточных устройств и манипуляторов, изготовленных специалистами «Атомэнергоремонта» и не имеющих аналогов в России. Суть метода заключается в измерении скорости и глубины прохождения токов сквозь металл. Эти данные позволяют сделать выводы о состоянии материала, обнаружить полости, продольные и поперечные трещины даже минимальных размеров. Простые и в то же время надежные манипуляторы дают возможность подвести измерительные приборы в любую точку для проведения замеров, а приборы для фиксации данных способны работать много часов при максимальных загрузках. Исследование проводится с максимальной точностью, достоверность обнаружения дефектов металла приближается к 100%.

От своевременности проведения ВТК зависел не только график выполнения смежных пуско-наладочных работ, но и сроки проведения ревизии основного оборудования реакторной установки. Благодаря скоординированным действиям всех вовлеченных организаций этап неразрушаемого контроля прошел в установленное время.

«Согласованность действий, оперативность и высочайший профессионализм, проявленные при выполнении работ всеми участниками процесса с российской и белорусской стороны, позволили завершить этот производственный этап в запланированные сроки без потери качества», - отметил вице-президент АО ИК «АСЭ» Олег Шперле.

АО «Атомэнергоремонт» входит в структуру предприятий госкорпорации «Росатом». Является головной специализированной ремонтной организацией атомно-энергетической отрасли России, а также генеральным подрядчиком по техническому обслуживанию и ремонту оборудования атомных станций и других промышленных и энергетических предприятий. С 2017 года персонал всех филиалов АО «Атомэнергоремонт» участвует в реализации самого крупного российско-белорусского энергетического проекта – строительстве Белорусской атомной электростанции. Тогда же было открыто Представительство ремонтной компании в Беларуси.
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