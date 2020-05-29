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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ИП БРЕСТА НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 1 И 5 ИЮНЯ ПРОВОДЯТ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ


09:41 01.06.2020

В рамках информационно-разъяснительной работы по практическому применению норм указа от 24 апреля 2020 № 143 «О поддержке экономики» для индивидуальных предпринимателей Бреста работниками инспекций МНС по Ленинскому и Московскому району города будут организованы тематические телефонные дни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Брестской области, 1 июня проводится прямая телефонная линия по вопросам заполнения уточненной налоговой декларации (расчета) по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в рамках решения Брестского областного Совета депутатов от 18 мая 2020 года № 173 «Об уменьшении ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц».

5 июня проводится прямая телефонная линия по вопросам перехода в 2020 году индивидуальными предпринимателями – плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на упрощенную систему налогообложения в рамках указа от 24 апреля 2020 года № 143 «О поддержке экономики» и порядок применения упрощенной системы налогообложения».

Обратиться за разъяснениями по вышеуказанным вопросам можно с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 по телефонам: 27-90-45 (инспекция МНС по Московскому району) и 27-90-24 (инспекция МНС по Ленинскому району).
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