Осиповичский завод транспортного машиностроения прорабатывает вопрос снижения себестоимости выпускаемой продукции. Об этом сообщил директор предприятия Сергей Кузьмич во время посещения 29 мая завода премьер-министром Сергеем Румасом.

"Мы прорабатываем вопрос снижения себестоимости при сохранении высокого качества наших вагонов. Это необходимо, чтобы расширить рынки сбыта продукции и повысить конкуренцию среди иностранных предприятий с таким же производством", - отметил Сергей Кузьмич.

По его словам, несмотря на пандемию, работа на заводе не останавливается.

"Большая часть сырья, которое мы используем, - российского производства. Проблем с доставкой нет, машины приезжают регулярно. Кроме того, у нас налажена кооперация с предприятиями Могилевской области - более 20% комплектующих для вагонов поставляются с заводов региона".

На вопрос премьер-министра, хватает ли кадров на предприятии, руководитель ответил, что сейчас с этим проблем нет. В настоящее время на заводе работают 435 человек.

"Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Беларусь вернулись те, кто ездил на заработки в Россию. Люди устроились к нам на завод, оценили условия труда и заработную плату. И, как мне кажется, после окончания пандемии многие останутся в Беларуси, в частности на нашем заводе", - добавил директор.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заводе транспортного машиностроения выпускают железнодорожные большегрузные платформы и разнообразные контейнеры для перевозки грузов, в том числе и опасных. Аналогов в Беларуси у этого производства нет.