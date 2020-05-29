ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛСТАТ ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В 2019 ГОДУ


09:24 01.06.2020

В 2019 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 1995 млн человек, или 100,8% к уровню 2018 года, пассажирооборот составил 27 574,1 млн пассажиро-километров и возрос на 7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, ежедневно пассажирским транспортом перевозится почти 5,5 млн человек.

В общем объеме перевозок пассажиров более половины (59,5%) пассажиров перевезено автобусным транспортом, на городской электрический транспорт и метрополитен приходилось 35% пассажиров.

В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимает автобусный (39,5%) и железнодорожный (22,8%) транспорт.

Автобусами в 2019 году перевезено 1186,5 млн человек, или 100,1% к уровню 2018 года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 92,3%, пригородных – 6,8%, междугородных – 0,8%, международных – 0,1%. Ежедневно автобусами перевозится более 3,3 млн. человек.

Трамваями в 2019 году перевезено 58,1 млн человек (96,9% к уровню 2018 года), или 8,3% от общего объема перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном, троллейбусами – 347,2 млн человек (99,5% и 49,7% соответственно). Ежедневно услугами трамвайного транспорта пользовались более 159 тыс. пассажиров, троллейбусного транспорта – более 951 тыс. пассажиров.

Метрополитеном перевезено 293,7 млн человек (103,7% к уровню 2018 года), или 42% от общего объема перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном. Ежедневно услугами метрополитена пользовались более 804 тыс. пассажиров.

В 2019 году железнодорожным транспортом перевезено 79,7 млн человек (99,8% к уровню 2018 года). Доля перевозок пассажиров (в объеме перевозок пассажиров железнодорожным транспортом) в региональном сообщении эконом-класса составила 77%, в региональном сообщении бизнес-класса, межрегиональном сообщении – 13,1%, в городском сообщении – 5,1%, в международном сообщении – 4,7%.

Внутренний водный транспорт использовался в городском (79,3% объема перевозок пассажиров этим видом транспорта), пригородном (20,4%) и междугородном (0,3%) сообщениях.

В 2019 году услугами воздушного транспорта воспользовались 4,1 млн. человек, что на 21% больше, чем в 2018 году. В общем объеме международных перевозок пассажиров всеми видами транспорта воздушный транспорт занимает 39,8%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2020
валюта курс
EUR 2.6772
USD 2.4100
RUB 3.4096
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6772 +0.0208
USD 2.4100 -0.0037
RUB 3.4096 +0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6740
USD 2.3990 2.4000
RUB 3.4300 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1140
EUR/RUB 77.5000 78.0000
USD/RUB 69.7000 70.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте