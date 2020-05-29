В 2019 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 1995 млн человек, или 100,8% к уровню 2018 года, пассажирооборот составил 27 574,1 млн пассажиро-километров и возрос на 7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, ежедневно пассажирским транспортом перевозится почти 5,5 млн человек.

В общем объеме перевозок пассажиров более половины (59,5%) пассажиров перевезено автобусным транспортом, на городской электрический транспорт и метрополитен приходилось 35% пассажиров.

В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимает автобусный (39,5%) и железнодорожный (22,8%) транспорт.

Автобусами в 2019 году перевезено 1186,5 млн человек, или 100,1% к уровню 2018 года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 92,3%, пригородных – 6,8%, междугородных – 0,8%, международных – 0,1%. Ежедневно автобусами перевозится более 3,3 млн. человек.

Трамваями в 2019 году перевезено 58,1 млн человек (96,9% к уровню 2018 года), или 8,3% от общего объема перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном, троллейбусами – 347,2 млн человек (99,5% и 49,7% соответственно). Ежедневно услугами трамвайного транспорта пользовались более 159 тыс. пассажиров, троллейбусного транспорта – более 951 тыс. пассажиров.

Метрополитеном перевезено 293,7 млн человек (103,7% к уровню 2018 года), или 42% от общего объема перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном. Ежедневно услугами метрополитена пользовались более 804 тыс. пассажиров.

В 2019 году железнодорожным транспортом перевезено 79,7 млн человек (99,8% к уровню 2018 года). Доля перевозок пассажиров (в объеме перевозок пассажиров железнодорожным транспортом) в региональном сообщении эконом-класса составила 77%, в региональном сообщении бизнес-класса, межрегиональном сообщении – 13,1%, в городском сообщении – 5,1%, в международном сообщении – 4,7%.

Внутренний водный транспорт использовался в городском (79,3% объема перевозок пассажиров этим видом транспорта), пригородном (20,4%) и междугородном (0,3%) сообщениях.

В 2019 году услугами воздушного транспорта воспользовались 4,1 млн. человек, что на 21% больше, чем в 2018 году. В общем объеме международных перевозок пассажиров всеми видами транспорта воздушный транспорт занимает 39,8%.