Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Об этом сообщает Министерство энергетики страны.

«Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заключенными договорами. В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности. Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что переговоры по поставкам газа в Беларусь на 2021 год могут начаться лишь тогда, когда белорусская сторона полностью погасит долг.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 млн 570 тыс. долларов США. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь», - сказал он.