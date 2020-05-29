32 сделки на общую сумму Br788 тыс. совершены по итогам биржевых торгов ветпрепаратами, состоявшихся 28 мая 2020 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщает сайт БУТБ, в торговой сессии приняли участие 38 продавцов и 18 покупателей.

При этом в связи с желанием участников торгов совершить сделки на максимально выгодных условиях торговую сессию пришлось продлевать 5 раз. В результате было удовлетворено более половины всех допущенных на торги заявок.

Самой крупной стала сделка по закупке вакцины для профилактики цирковирусной инфекции свиней «Ингельвак ЦиркоФЛЕКС» на сумму Br 192 720.

Напомним, биржевые торги ветеринарными препаратами проводятся на БУТБ с 14 мая 2020 г. Сумма сделок по результатам пилотной торговой сессии составила Br592 тыс.