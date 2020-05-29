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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ ЧЕТЫРЕ УНИКАЛЬНЫЕ ФИТОКОМПОЗИЦИИ
18:14 29.05.2020
Ученые БГУ разработали четыре уникальные фитокомпозиции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, новый продукт приурочен к столетию университета, который будет праздноваться в 2021 году. Его авторами выступили сотрудники Научно-производственного центра пищевых технологий «Унитехпром» БГУ.
В растительные смеси вошли ягоды, цветы, овощи и пряно-ароматические травы. Сочетания демонстрируют оригинальные вкусовые качества и оказывают общеукрепляющее действие на иммунную систему человека.
Каждый состав соответствует определенной поре года. Например, весенняя композиция с мятными нотами освежает, зимняя с имбирными, наоборот, помогает согреться.
Все компоненты композиции представляют собой однородные порошкообразные смеси, что позволяет использовать продукт в качестве пищевой добавки для улучшения вкусовых свойств хлебобулочных, молочных, мясных изделий и напитков.
Сегодня продукт находится на этапе регистрации и еще не получил названия. Поэтому авторы предлагают всем желающим принять участие в конкурсе по присвоению оригинального названия и дизайнерскому оформлению упаковки юбилейной университетской фитокомпозиции. Предложения принимаются на электронную почту: до 31 августа включительно. Авторы-победители получат в подарок коллекцию продукции Научно-производственного центра пищевых технологий «Унитехпром» БГУ.
Приобрести оригинальные фитокомпозиции после регистрации можно будет в магазине брендовой продукции БГУ. Сейчас там доступны пищевые фитосоли и натуральные приправы серии «Аппетитная», разработанные в БГУ.
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