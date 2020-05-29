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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ НА ОДНУ СЕМЬЮ В I КВАРТАЛЕ ПРИХОДИЛОСЬ 1873,7 РУБЛЯ В МЕСЯЦ


18:06 29.05.2020

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Минске в I квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1873,7 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 830,6 рубля в месяц, из которых 1355,1 рубля (74%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39%, на покупку непродовольственных товаров – 30,4%, на оплату услуг – 28,2%.

Уровень малообеспеченности, или удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности), составил 0,9% (в I квартале 2019 г. – 1%).

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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