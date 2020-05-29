ОАО «НИИЭВМ» в рамках выполнения мероприятий государственного оборонного заказа с апреля 2020 года модернизирует радиовысотомер ПРВ-16 в интересах военного ведомства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в настоящее время реализуется 4-й уровень модернизации. Усовершенствованию подлежат радиоприемный тракт, система автоматики, система управления вращением антенны и рабочее место оператора.

В результате данной модернизации появилась возможность осуществлять отображения сигнальной и координатной информации, в автоматическом режиме определять координаты воздушных объектов (дальность, азимут, угол места, высота) с гораздо меньшей погрешностью, пеленг по азимуту и углу места на постановщик активных шумовых помех, имитировать воздушную обстановку для тренировки оператора, а также вести функциональный контроль модернизированной аппаратуры и документирование действий оператора.

Принципиально новым элементом модернизированного приемного тракта стал разработанный непосредственно ОАО «НИИЭВМ» малошумящий высокочастотный транзисторный усилитель (МВТУ06.М2), который заменил лампу бегущей волны и позволил улучшить характеристики изделия по дальности обнаружения целей, определения её координат и азимута, помехозащищенности, снизил энергопотребление изделия в целом.

МВТУ - это инновационное изделие, которое создано благодаря освоению и использованию в производстве современных технологий по созданию СВЧ-устройств. Кроме того, в приемном тракте реализованы наукоемкие методы обработки цифровой информации, позволяющие в комплексе с другим модернизированным оборудованием добиться больших возможностей изделия по обнаружению низколетящих малозаметных воздушных объектов.

Новое рабочее место оператора оснащено высокопроизводительным вычислителем, разработанным также ОАО «НИИЭВМ» специально для модернизации данного радиовысотомера, который производит все необходимые вычисления и обмен информацией, в автоматическом режиме взаимодействует с другими радиолокационным станциями.

В целях повышения стабильности питающего напряжения, снижения энергопотребления, повышения надежности электропитания в изделии установлен инновационной преобразователь частоты (напряжения) и шкаф автоматики с элементами силовой коммутации.

В результате планируемой модернизации срок эксплуатации радиовысотомера будет продлён на 10 тысяч часов. При этом наработка на отказ обновлённой части аппаратуры составит не менее 1 000 часов. За счёт применения современной микроэлектронной компонентной базы повысится точность определения координат целей, увеличится дальность обнаружения малозаметных воздушных объектов, упростится техническое обслуживание и уменьшится электропотребление высотомера на 30 %.