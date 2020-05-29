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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ ХОЗОБЩЕСТВ В 2020 ГОДУ ВОЗРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ
17:45 29.05.2020
Поступления дивидендов в консолидированный бюджет Минской области на находящиеся в ее собственности и собственности административно-территориальных единиц области акции хозяйственных обществ по результатам финансово-экономической деятельности за 2019 год увеличились на 37,7% и составили 18,54 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в коммунальной собственности находятся акции 309 хозяйственных обществ, в большинстве которых государству принадлежит контрольный пакет (83%). Характерной особенностью таких обществ является сельскохозяйственная направленность деятельности (практически 80% составляют акционерные общества агропромышленного комплекса).
Значительная доля перечисленных в бюджет дивидендов приходится на предприятия холдинга «Мясомолпром» – 10,8 млн рублей (58% в структуре дивидендных платежей в целом по области) и предприятия комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома – 2,9 млн рублей (16%).
Наибольшие поступления дивидендов обеспечили открытые акционерные общества «Слуцкий сыродельный комбинат», «Минский молочный завод №1», «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».
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