Поступления дивидендов в консолидированный бюджет Минской области на находящиеся в ее собственности и собственности административно-территориальных единиц области акции хозяйственных обществ по результатам финансово-экономической деятельности за 2019 год увеличились на 37,7% и составили 18,54 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в коммунальной собственности находятся акции 309 хозяйственных обществ, в большинстве которых государству принадлежит контрольный пакет (83%). Характерной особенностью таких обществ является сельскохозяйственная направленность деятельности (практически 80% составляют акционерные общества агропромышленного комплекса).

Значительная доля перечисленных в бюджет дивидендов приходится на предприятия холдинга «Мясомолпром» – 10,8 млн рублей (58% в структуре дивидендных платежей в целом по области) и предприятия комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома – 2,9 млн рублей (16%).

Наибольшие поступления дивидендов обеспечили открытые акционерные общества «Слуцкий сыродельный комбинат», «Минский молочный завод №1», «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».