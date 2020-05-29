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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛ 0,6 МЛРД РУБЛЕЙ


17:38 29.05.2020

Профицит республиканского бюджета за январь-апрель 2020 года составил 0,6 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2020 года сложились в сумме 17,4 млрд. рублей, или 33,3% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 7,6 млрд рублей, или 30,6% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 4,8 млрд. рублей, или 39,5% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,9 млрд. рублей, или 31,9%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,0 млрд. рублей, или 20,4%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 5,7 млрд. рублей, или 33,0% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 мая 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 184,8 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2020 года составили 16,1 млрд рублей, или 30,2% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 7,0 млрд рублей, или 27,3% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 2,9 млрд. рублей (26,2%), на финансирование национальной экономики – 1,7 млрд. рублей (30,4%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 5,5 млрд. рублей (29,9%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 5,5 млрд. рублей, или 32,6% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2020 года сложился в сумме 1,3 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей.
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