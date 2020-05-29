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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ПРЕДСТАВИЛА ОБНОВЛЕННУЮ «SMART-КАССУ» СО ВСТРОЕННЫМ POS-ТЕРМИНАЛОМ


17:26 29.05.2020

В А1 стартовали продажи обновленной версии «Smart-кассы», способной заменить собой сразу три устройства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь это решение можно использовать не только как полноценный кассовый аппарат с сенсорным дисплеем и принтером для печати чеков, но и принимать с его помощью безналичные платежи – встроенный POS-терминал позволяет работать с любыми видами банковских карт.

«Smart-касса» – это полноценное комплексное решение для малого и среднего бизнеса, а также мобильного крупного бизнеса, которое фиксирует денежные расчеты между покупателем и продавцом, печатает чеки и пересылает необходимые данные в налоговые органы согласно требованиям законодательства Республики Беларусь. Вся информация шифруется криптографической защитой, что обеспечивает безопасность транзакций.

Компактный аппарат оснащен многофункциональным программным обеспечением, предназначенным для того, чтобы анализировать продажи, принимать платежи разными способами, контролировать наличные в кассе, оценивать результативность работы кассира, устанавливать скидки, настраивать поля чека.

Партнером решения «Smart-касса» выступает оператор программной кассы ООО «АЙЭМЛЭБ», а банком-эквайером – ОАО «БелВЭБ».

Приобрести обновленную версию «Smart-кассы» могут клиенты компании А1 из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые готовы подключиться или обслуживаются на тарифных планах линейки «Бизнес Анлим».

Устройство доступно для покупки в рассрочку до 24 месяцев от 44,5 рубля в месяц.
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