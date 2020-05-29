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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ПОСТУПИЛО 79,6 МЛН РУБЛЕЙ
17:09 29.05.2020
За январь-апрель 2020 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 79,6 млн рублей, что на 5,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Могилевской области, доля платежей организаций составила 89,9%, или 71,6 млн рублей, индивидуальных предпринимателей – 6,2%, или 4,9 млн рублей, физических лиц – 3,9%, или 3,1 млн рублей.
Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 38,5%, НДС – 17,8%, акцизы – 9,5%, налог при упрощенной системе налогообложения – 6,3%, налог на недвижимость – 4,2%, земельный налог – 2,6%.
В разрезе плательщиков наибольшие суммы поступили в бюджет от ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», филиала «Бобруйский торговый центр «Корона», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», ОАО «БЗТДиА». Удельный вес их платежей составил 26,1% в общих поступлениях в бюджет.
На 1 мая 2020 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит 56 168 плательщиков налогов (сборов, пошлин), в том числе: 2 491 организация, 5 412 индивидуальных предпринимателей и 48 265 физических лиц.
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