За январь-апрель 2020 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 79,6 млн рублей, что на 5,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Могилевской области, доля платежей организаций составила 89,9%, или 71,6 млн рублей, индивидуальных предпринимателей – 6,2%, или 4,9 млн рублей, физических лиц – 3,9%, или 3,1 млн рублей.

Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 38,5%, НДС – 17,8%, акцизы – 9,5%, налог при упрощенной системе налогообложения – 6,3%, налог на недвижимость – 4,2%, земельный налог – 2,6%.

В разрезе плательщиков наибольшие суммы поступили в бюджет от ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», филиала «Бобруйский торговый центр «Корона», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», ОАО «БЗТДиА». Удельный вес их платежей составил 26,1% в общих поступлениях в бюджет.

На 1 мая 2020 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит 56 168 плательщиков налогов (сборов, пошлин), в том числе: 2 491 организация, 5 412 индивидуальных предпринимателей и 48 265 физических лиц.