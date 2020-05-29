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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ТОЛОЧИНСКОГО РАЙОНА НЕДОПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 150 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
17:03 29.05.2020
Индивидуальный предприниматель из Толочинского района недоплатил в бюджет более 150 тыс. рублей. Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявлены Оршанским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, толочинский предприниматель использовал в учете фиктивные документы о приобретении строительных материалов. На самом деле эти товары он купил за наличный расчет (без оформления товаросопроводительных документов). Намеренное завышение затрат повлекло неуплату подоходного налога за 2015-2019 годы на сумму более 150 тыс. рублей.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм подоходного налога в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
Причиненный государству ущерб частично возмещен. Ведется предварительное расследование.
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