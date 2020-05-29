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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 10 КВ В КАЛИНКОВИЧСКОМ РАЙОНЕ


16:45 29.05.2020

В филиале «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» завершены работы по реконструкции воздушной линии 10 кВ в Калинковичском районе

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Гомельэнерго», проведена реконструкция воздушной линии (ВЛ) 10 кВ №395 от подстанции 35 кВ «Василевичи» с заменой на ВЛП-10 кВ.

В ходе работ были демонтированы старые линии электропередачи с обычным неизолированным проводом и построено 3,204 км новых линий с проводом типа АСИ сечением 70 мм2. АСИ – провод, состоящий из токопроводящей сталеалюминевой жилы, покрытый изолирующей оболочкой из сшитого полиэтилена для воздушных линий электропередачи до 20 кВ. При прохождении ВЛП в лесах расположение проводов на опорах выполнено обратным треугольником. Для защиты от грозовых перенапряжений использованы ограничители перенапряжений ОПН-10, которые устанавливаются в начале и в конце лесного участка, а также через 450-550 метров линии. Для секционирования и резервирования ВЛ-10 кВ №395 установлены два вакуумных реклоузера 10 кВ. Для организации оперативного питания реклоузеров установлены два трансформатора собственных нужд типа ОЛ-1,25/10 УХЛ1. Для организации видимого разрыва на смежных с реклоузером опорах ВЛ-10 кВ установлены линейные разъединители.

Проектно-сметная документация на данный объект изготовлена филиалом «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», реализация проекта осуществлена специалистами филиала «СМУ-№3» ОАО «Белсельэлектросетьстрой».
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