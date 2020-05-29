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ЭКОНОМИКА РБ


ММЗ ПОСТАВИТ ДВИГАТЕЛИ УРОВНЯ STAGE 5 МИНСКОМУ ТРАКТОРНОМУ ЗАВОДУ


16:34 29.05.2020

Минский моторный завод в мае поставит Минскому тракторному заводу пять новых двигателей экологического уровня Stage 5.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, двигатели Д-245.43S5, Д-245.5S5, Д-245S5, Д-245.2S5 предназначены для установки на трактор и проведения эксплуатационных и сертификационных испытаний.

Работа над новым двигателем проходила в содействии с чешскими и бельгийскими партнерами. Окончание работ в Чехии на базе компании «Моторпал» затормозила сложная мировая эпидемиологическая ситуация. Стендовые испытания проводились по транзиентному циклу с целью получения уровней выбросов вредных веществ, соответствующих экологическим нормам Stage 5.

Когда эта задача была выполнена, системы SCR доочистки отработавших газов из Чехии были поставлены на Минский моторный завод, и первый двигатель с такой системой уже собран. В течение ближайшего времени будут изготовлены еще четыре четырехцилиндровых двигателя экологического уровня Stage 5, и все они отправятся на МТЗ.

Сотрудничество с зарубежными партнерами продолжится на минских моторном и тракторном заводах в процессе установки двигателей Д-245.43S5 (62кВт), Д-245.5S5 (70кВт), Д-245S5 (81кВт), Д-245.2S5 (90кВт) соответствующих экологическим нормам Stage 5, на тракторы и их адаптации с системами SCR на технике, которая затем также будет проходить эксплуатационные испытания.

Двигатели ОАО «УКХ «ММЗ» будут комплектоваться механическим топливным насосом высокого давления с электронным управлением производства АО «Моторпал» (Чехия), турбокомпрессором с электронным управлением, перепускным клапаном и системой избирательной каталитической нейтрализации SCR с двухступенчатым нейтрализатором. В системе очистки отработавших газов применена активная регенерация для исключения закоксования сажевого фильтра. Конкурентным преимуществом двигателей Минского моторного завода можно считать применение механического топливного насоса с электронным управлением, что позволяет взаимодействовать с электронной системой трактора, вместо топливной системы Сommon Rail.

По заявлению дилеров ОАО «МТЗ», реализующих тракторы на рынках США, Канады и в странах ЕС, двигатели ОАО «УКХ «ММЗ» с топливными системами компании «Моторпал» наиболее востребованы рынком в связи с их высокой надежностью, приспособленностью к сервисному обслуживанию, стоимостью систем и запчастей в сравнении с другими топливными системами.
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