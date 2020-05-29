Каждая вторая экспортная декларация оформляется в Могилевской таможне в автоматическом режиме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской региональной таможне, в мае благодаря совершенствованию программного продукта доля автоматического выпуска вывозимых товаров достигла 60%, а среднее время автоматического оформления вывозимых товаров не превышает 1 минуту.

Сегодня совершенствование автоматического выпуска товаров является приоритетной задачей таможенных органов Беларуси. Данная технология применяется в таможенных процедурах экспорта, импорта и транзита.

«Развитие бесконтактной технологии позволяет существенно ускорять совершение таможенных операций, способствует сокращению сроков выпуска товаров, что, в свою очередь, содействует развитию бизнеса добросовестных субъектов хозяйствования», - отметили в таможне.