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ЭКОНОМИКА РБ
КАЖДАЯ ВТОРАЯ ЭКСПОРТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ В МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
15:32 29.05.2020
Каждая вторая экспортная декларация оформляется в Могилевской таможне в автоматическом режиме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской региональной таможне, в мае благодаря совершенствованию программного продукта доля автоматического выпуска вывозимых товаров достигла 60%, а среднее время автоматического оформления вывозимых товаров не превышает 1 минуту.
Сегодня совершенствование автоматического выпуска товаров является приоритетной задачей таможенных органов Беларуси. Данная технология применяется в таможенных процедурах экспорта, импорта и транзита.
«Развитие бесконтактной технологии позволяет существенно ускорять совершение таможенных операций, способствует сокращению сроков выпуска товаров, что, в свою очередь, содействует развитию бизнеса добросовестных субъектов хозяйствования», - отметили в таможне.
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