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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ С ИЮНЯ БУДУТ ПРЕСЕКАТЬ ПАРКОВКУ ГРУЗОВИКОВ В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ
15:14 29.05.2020
Соблюдение правил парковки водителями большегрузного транспорта в Минске возьмут на контроль. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, к припаркованным грузовикам в местах, не предназначенных для этих целей, применят блокираторы.
«Сегодня отдельные предприниматели и предприятия заезжают на грузовиках в места для такого транспорта не предназначенные. С 1 июня профилактику таких нарушений усилят ГАИ и дорожные службы», - прокомментировал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
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