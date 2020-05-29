ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ С ИЮНЯ БУДУТ ПРЕСЕКАТЬ ПАРКОВКУ ГРУЗОВИКОВ В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ

15:14 29.05.2020 Соблюдение правил парковки водителями большегрузного транспорта в Минске возьмут на контроль. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Согласно информации, к припаркованным грузовикам в местах, не предназначенных для этих целей, применят блокираторы. «Сегодня отдельные предприниматели и предприятия заезжают на грузовиках в места для такого транспорта не предназначенные. С 1 июня профилактику таких нарушений усилят ГАИ и дорожные службы», - прокомментировал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.