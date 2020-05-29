Предприятие «Белгеодезия» представило результаты формирования и наполнения базы метаданных Портала метаданных Госкартгеофонда на международной научно-технической онлайн-конференции, которая прошла 25-27 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, международная научно-техническая онлайн-конференция «Пространственные данные в условиях цифровой трансформации» была приурочена к 241-летию основания МИИГАиК. Программа конференции проходила в профильных секциях по 8 приоритетным научным направлениям в области геодезии, картографии и ГИС, а также состоялось обсуждение практически значимых актуальных разработок и научных достижений на дополнительных тематических дискуссионных площадках.

В конференции приняло участие большое количество участников из России, Беларуси, Болгарии, Австрии, Узбекистана, Азербайджана, Сирии, Вьетнама и Бенина.

В рамках онлайн-конференции специалисты Роскартографии, МИИГАиК, СГУГиТ, Совета профессиональной квалификации в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, а также представители отраслевых компаний обсудили проекты четырех профессиональных стандартов: «Специалист в области геодезии», «Специалист в области картографии и геоинформатики», «Специалист в области аэрофотогеодезии» и «Специалист в области прикладной геодезии», определяющий уровень квалификации, необходимой работнику для осуществления определенной трудовой деятельности. Следует подчеркнуть, что разработка и актуализация профстандартов очень важна как для работодателя, так и для университетов, осуществляющих подготовку специалистов для данной отрасли.