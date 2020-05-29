ЭКОНОМИКА РБ

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯМ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОД КОНКРЕТНЫЕ ВЫГОДНЫЕ ПРОЕКТЫ И КОНТРАКТЫ, И НА НЕБОЛЬШОЙ СРОК - ЛУКАШЕНКО

14:57 29.05.2020 Выделение средств тем или иным предприятиям возможно только под конкретные выгодные проекты и контракты, и на небольшой срок. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко во время посещения Минского тракторного завода. "Просто разбрасывать деньги никто не будет", - подчеркнул Лукашенко, говоря о господдержке.