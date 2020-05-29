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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯМ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОД КОНКРЕТНЫЕ ВЫГОДНЫЕ ПРОЕКТЫ И КОНТРАКТЫ, И НА НЕБОЛЬШОЙ СРОК - ЛУКАШЕНКО
14:57 29.05.2020
Выделение средств тем или иным предприятиям возможно только под конкретные выгодные проекты и контракты, и на небольшой срок. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко во время посещения Минского тракторного завода.
"Просто разбрасывать деньги никто не будет", - подчеркнул Лукашенко, говоря о господдержке.
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