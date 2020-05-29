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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 40,7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК


14:40 29.05.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2020 года выросло до 40,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 29 мая зарегистрированы 40 тыс. 764 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 17 тыс. 390 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 906 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 512 тыс. 418 тестов.
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